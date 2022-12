Qatar 2022 | Argentina - Croazia e Francia - Marocco: ecco chi saranno i telecronisti

TUTTOmercatoWEB.com

L'attesa è quasi finita in vista delle due semifinali che si svolgeranno tra oggi e domani in Qatar e che decreteranno le finaliste della competizione Mondiale. Argentina - Croazia, in programma martedì 13 dicembre alle 20,00 e Francia - Marocco, in programma mercoledì 14 dicembre, saranno raccontate ancora una volta dalla Rai.

La prima semifinale vedrà come protagonisti Stefano Bizzotto e Lele Adani, la seconda Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Sono queste le due coppie che racconteranno i due big match.