Qatar 2022, Infantino: "Miglioramenti sostanziali riguardo i diritti umani"

Tra esattamente un anno inizierà il primo Mondiale in terra araba. Il Qatar ospiterà la competizione internazionale dal 22 novembre al 18 dicembre 2022. Per fare il punto della situazione il presidente della FIFA Gianni Infantino ha dichiarato: "Ci divertiremo a stare tutti insieme in un unico posto. I tifosi potranno godere di un calcio di prima classe in otto stadi all’avanguardia. Non vediamo l’ora di avere l’opportunità di riunire persone di diversa estrazione. Quello che vedo qui è un paese che si prepara ad accogliere il mondo intero, e ogni tifoso, ma anche cercando dove sono necessari miglioramenti e facendo passi concreti per farlo in molti settori diversi, in particolare in relazione ai diritti umani e il benessere dei lavoratori”.

NUOVI PARAMETRI DI RIFERIMENTO - Ha preso poi la parola HE Hassan Al-Thawadi, Segretario Generale del Comitato Supremo: “Siamo entusiasti di celebrare il traguardo di un anno alla partenza. Siamo sulla buona strada per offrire un torneo che stabilirà nuovi parametri di riferimento per lo sviluppo sociale, umano, economico e ambientale, un torneo che sarà ricordato per sempre come innovativo, sostenibile e trasformativo, quando persone da tutto il mondo sono venute a visitare il Medio Oriente e il mondo arabo per la prima volta e hanno esperienze che cambiano la vita. Questo è un momento unico e speciale per il Qatar come paese ospitante. Dopo 11 anni di duro lavoro e progressi duraturi, siamo sulla buona strada per consegnare la prima Coppa del Mondo nella nostra regione, una che lascerà una profonda eredità per il Qatar, la regione e il mondo intero”.