Qual. Europei, punto prezioso per l’Albania di Hysaj: il match

Buon pareggio per l'Albania che si divide la posta in palio con la capolista del girone di Qualificazione a Euro 2024. A Praga finisce 1-1 contro la Repubblica Ceca e ad andare in vantaggio sono proprio i padroni di casa con Cerny del Wolfsburg. Sempre nella ripresa arriva il pari ospite firmato da Bajrami, fantasista del Sassuolo. Novanta minuti in campo per Hysaj che non incide, ma fa comunque il suo dovere. L'Albania guadagna un punto, difende il secondo posto e aggiunge un altro tassello verso la qualificazione. Il match è stato arbitrato dall'inglese Taylor, direttore di gara della scorsa finale di Europa League tra Siviglia e Roma.