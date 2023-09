Qualificazioni Euro 2024, non solo Italia-Ucraina: tutte le partite in programma

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Le qualificazioni ad Euro 2024 stanno entrando nella fase clou e in tutti i gironi si stanno iniziando a delineare le varie gerarchie. L'attenzione nel nostro paese è chiaramente tutta per Italia-Ucraina che gli azzurri devono vincere assolutamente per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima rassegna continentale che si svolgerà il prossimo anno in Germania. Di seguito il quadro completo con le sfide di oggi tutte in programma alle ore 20:45, tra cui spiccano gli impegni della Spagna e della Norvegia di Erling Haaland.

Gruppo A

Spagna-Cipro

Norvegia-Georgia

Gruppo C

Italia-Ucraina

Malta-Macedonia del Nord

Gruppo F

Belgio-Estonia

Svezia-Austria

Gruppo I



Israele-Bielorussia

Romania-Kosovo

Svizzera-Andorra