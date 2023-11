Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - L'Italia Under 21 di calcio allenata dal tecnico Carmine Nunziata ha battuto 7-0 i pari età di San Marino in una partita giocata a Serravalle e valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria del 2025. Grazie a questo successo gli Azzurrini salgono al primo posto del gruppo A. (ANSA).