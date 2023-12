Questione stadi, Malagò: "Un commissario straordinario? Un'ipotesi, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

La questione stadi continua a martoriare il movimento calcistico italiano. La costruzione di impianti per le squadra di Serie A è argomento di grande discussione nel nostro paese e sul quale si è espresso, ai microfoni di tvplay.it, il numero uno del Coni Giovanni Malagò, presentando i pregi e i difetti di una possibile figura come il commissario per gli stadi:

"Il commissario per gli stadi è un’idea che ha tirato fuori il ministro con il Governo. È un’ipotesi, poi la parola commissario è anche un po’ diciamo generica, bisogna capire bene oltre a questo che tipo di poteri avrà. Quello che è sicuro è che con i tempi normali a realizzare le opere che sono propedeutiche per organizzare una manifestazione come gli europei, scusate se ve lo dico, serve qualche cosa di diverso rispetto all'ordinario, ne so qualcosa".