Quintiliano: “La Lazio può dire la sua. Milinkovic mi ha deluso perché...”

Chi succederà al Napoli nell'albo d'oro della Serie A? È ciò che si chiedono in questi convulsi giorni di calciomercato tifosi e appassionati che attendono con ansia l'inizio della nuova stagione. A questa domanda ha provato a rispondere il giornalista e speaker radiofonico Quintiliano Giampietro, che è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Queste le sue parole: “I tifosi dimenticano subito, succede anche a Torino. Se ascolti la piazza, la Juventus tutt'un tratto sembra essere diventata una squadra che non ha mai vinto una coppa nella sua storia. Ma a una società può capitare un periodo complesso. Se tu sei tifoso devi criticare, ma anche cercare di essere equilibrato nelle critiche. Ho letto tanti tifosi e colleghi giornalisti condannare senza appello l'operato della Lazio. Io dico di aspettare e di fare i bilanci alla fine. I tifosi italiani vivono una sorte di complesso di inferiorità rispetto alla Premier League. Credo sia andato perduto il senso critico”.

Continua Giampietro: “Molti addetti ai lavori mettono l'Inter tra le favorite al titolo, come successo spesso negli ultimi anni, anche se di scudetti alla fine ne hanno vinto solo uno. Non so però se i tifosi nerazzurri siano soddisfatti di questo mercato. L'Atalanta qualche anno fa sembrava avesse fatto il salto di qualità per competere alla vittoria dello scudetto, ma appena si è alzata l'asticella si sono palesate le problematiche di chi non è abituato alla pressione. Molti si aspettano che la Lazio competa per lo scudetto. Certo, è andato via Milinkovic, non uno qualsiasi. In questo caso inciderà il mercato. Però per me i biancocelesti potranno dire la loro, dato anche il livello delle contendenti. Serve soltanto qualche ritocco”.

Sulla cessione del Sergente: “Milinkovic in Arabia? Mi ha deluso perché non è venuto alla Juve, sembrava essere la volta buona. Ma sono ancora più deluso dai giocatori giovani che vanno a svernare in Arabia, in un campionato che non è, e non sarà mai, competitivo. Gli arabi facendo tutti questi investimenti solamente per ospitare i mondiali del 2030”.