Radu, Ferfelea: “Dovrebbe raccontare cosa ha fatto alla Lazio". E la nazionale...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra qualche giorno la Lazio affronterà il Cluj nella gara d’andata dei play off di Conference League, ma non avrà con sé Stefan Radu. Il biancoceleste, ai box per un problema muscolare, non prenderà parte nemmeno alla trasferta in patria in occasione della gara di ritorno. La squadra di Sarri dovrà fare a meno del suo supporto e in merito si è espresso, ai microfoni di SportRo, un suo ex compagno di battaglie nelle giovanili della Dinamo. Viorel Ferfelea non ha dimenticato il talento e la professionalità del suo connazionale: ”Stefan Radu è un ragazzo sensazionale, meraviglioso. All'epoca giocava come terzino sinistro, aveva una velocità sensazionale e un ottimo piede sinistro. Poi si è sviluppato anche fisicamente, è cresciuto. Credo che attualmente sia il nostro miglior esempio per chi si trasferisce all’estero. È durato tanti anni in un buon club e in un campionato forte. Per entrare nella storia di una società come la Lazio, tanto di cappello! Bisognerebbe chiedergli come ha fatto ad adattarsi così bene lì. Se è disposto a farlo, dovrebbe essere portato qui e spiegare cosa ha fatto negli ultimi quindici anni alla Lazio e in Serie A”

LAZIO - CLUJ - “La Lazio è una squadra forte, seguo i suoi risultati. Credo però che il CFR abbia le sue chance, nessuna partita è vinta o persa in anticipo soprattutto perché il CFR ha già sorpreso all'Olimpico di Roma. Ho guardato le partite della Lazio in passato, soprattutto per Stefan Radu”

NAZIONALE - “Sulla questione del rifiuto della nazionale, penso che sia scappato da ciò che sta accadendo in Romania. Dopo una partita della nazionale, tutti escono e danno la loro opinione. Non voleva vivere quel tipo di atmosfera. Non è meglio che se ne stia tranquillo in Italia, a Roma? In Romania siamo tutti bravi, ci piace il circo e creiamo un'atmosfera nociva”

