Ranking Uefa per club, classifica aggiornata: la posizione della Lazio

LAZIO RANKING UEFA - La Uefa ha aggiornato il coefficiente punti per club. La Lazio è stabile. Dopo l'addio all'Europa League, i biancocelesti sono scesi in Conference. I biancocelesti occupano la 40esima piazza. Per migliorare la propria posizione ora è importantissimo fare bene in Conference. La classifica è stilata attraverso i punteggi guadagnati da ogni singola squadra nelle competizioni europee degli ultimi cinque anni (dal 2018/2019 al 2022/2023). Ci si basa sui risultati e sui piazzamenti mentre non si aggiunge più il punteggio della Federazione del paese di appartenenza che viene considerato solo in caso di parità o sostituisce quello della squadra nel caso in cui quanto raccolto da una squadra in cinque stagioni sia più basso del coefficiente del paese. In testa alla classifica c'è il Bayern Monaco, seguito da Manchester City e Liverpool. Per quanto riguarda le formazioni italiane nelle prime 50 posizioni ci sono Juventus (9° posto), Roma (13° posto), Inter (15° posto), Napoli (22° posto), Atalanta (28° posto), Milan (36° posto).

Pubblicato il 17/02 alle 10.15