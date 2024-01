Raspadori non dimentica la Lazio: "Che giorno all'Olimpico..."

TUTTOmercatoWEB.com

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a The Pitch nel format Autocomplete Interview. In particolare si è soffermato sull'11 luglio, data estremamente importante per lui. Infatti, in quel giorno, a distanza di un anno, non solo ha esordito in Serie A contro la Lazio (segnando anche il suo primo gol), ma ha anche visto l'Europeo con l'Italia. Queste le sue parole: "È un giorno importantissimo per due motivi: è stata la mia prima volta da titolare in Serie A all'Olimpico di Roma contro la Lazio, dove ho segnato anche il mio primo gol in A e poi l'anno successivo invece la vittoria dell'Europeo, un successo pazzesco. Quando hai la fortuna di vincere un trofeo e far felice milioni di italiani a casa è un'emozione fortissima".