Rateizzazioni, Ronzulli: "Non è l'emendamento Lotito, pensiamo alla collettività"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

RASSEGNA STAMPA - "Non si tratta dell'emendamento 'Lotito', noi non legiferiamo nell'interesse di uno, ma dell'intera collettività . In questo caso è una misura che va incontro alle imprese e anche le società sportive potranno usufruirne. Non c'è solo la serie A. Pensiamo a tante società sportive, anche dilettantistiche di nuoto, basket o pallavolo, che senza la rateizzazione fallirebbero". Così in una intervista a 'La Stampa', la capogruppo di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli commenta la misura per la rateizzazione dei debiti fiscali.