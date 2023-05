Ravezzani: "Pioli scellerato. Mourinho? Le sue parole sono vergognose!"

Fonte: TMW Radio

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, è intervenuto a TMW Radio, facendo il punto sulla Serie A nel mezzo del turno infrasettimanale. Di seguito le sue parole, in particolare su Pioli e Mourinho: "Pioli? È stato scellerato. Ha fatto una frittatona. Prima della partita tutti dicevamo che era una formazione troppo a rischio. Si vedeva subito che era una formazione senza capo né coda. La media di quell'attacco era di 1 gol ogni mille minuti insieme e tu li riproponi così? Anche a Cremona aveva fatto un turnover scellerato, Pioli quindi doveva sapere cosa poteva accadere. È stato un suicidio di Pioli. Tutti i punti sono uguali, non è che valgono di più quelli con la Lazio. Dovevi vincere questa. Come pensi di fare gol con quell'attacco e con quei numeri?".

Poi, sullo sfogo di Mourinho: "È un Mourinho martire. Finché c'è qualcuno gli crede...Lui dice cosa vuole sentirsi dire il tifoso becero. E' vergognoso quello che ha detto, per il club. Vuole un club che lavori come dice lui con gli arbitri".

