Razzismo, tifoso del West Ham bandito a vita dal club: "Non lo vogliamo"

Un tifoso del West Ham è stato bandito a vita dallo stadio a seguito di commenti razzisti. Il club, venuto a conoscenza di un video relativo la scorsa stagione, ha deciso di consegnare il materiale alla polizia. "Ieri sera il club è stato messo al corrente di un video disgustoso da parte di un tifoso del West Ham che faceva commenti razzisti in una partita di inizio della scorsa stagione. Oggi il club ha consegnato le prove alla polizia e bandito il soggetto a vita dal nostro stadio. Non c'è posto per questo nel nostro club" è il comunicato ufficiale della società londinese.

