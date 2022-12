Real Madrid, Ancelotti e quella domanda sul Brasile: "Se non mi manda via..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Dopo l’eliminazione ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar contro la Croazia e le dimissioni di Tite, il Brasile è a caccia di un possibile sostituto. Tra i tanti nomi, è uscito anche quello di Carlo Ancelotti che sta facendo delle meraviglie al Real Madrid. Intervistato ai microfoni di Rai Radio 1, l’ex allenatore del Milan ha chiarito: "Cosa mi riserva il futuro non lo so, vivo alla giornata: per adesso mi trovo molto bene a Madrid, abbiamo molti obiettivi da raggiungere in questa stagione. Ci sarà tempo per pensare al mio futuro. Ho un contratto fino al 30 giugno 2024 e, se il Real Madrid non mi manda via, fino a quel tempo non mi muovo“.