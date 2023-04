Real Madrid, Ancelotti si lamenta: "Con questo calendario non..."

Fonte: La Presse

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

"Il calendario spesso non ha senso, è troppo serrato, con troppe partite e bisogna valutare la salute dei giocatori che sono la parte più importante. Ognuno pensa a sè, la Liga, la federazione spagnola, l'Uefa o la Fifa e i giocatori non contano nulla. Qualcosa deve essere cambiato". Così Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, alla vigilia della sfida in Liga contro il Celta. "Non abbiamo problemi a ripetere l'undici, non ci lamentiamo se giochiamo martedì o mercoledì perché in tre giorni si può recuperare molto bene. Ho sentito anche che abbiamo dato troppi giorni liberi. Ho guardato il calendario e in quattro mesi, dal 30 dicembre, abbiamo avuto otto giorni di riposo, senza contare la pausa della Nazionale. sono stati solo otto", ha aggiunto.