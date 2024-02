Real Madrid, bufera Bellingham: ha chiamato Greenwood "stupratore" - VIDEO

Un video, circolato sui social network durante la sfida di ieri tra Getafe e Real Madrid, potrebbe costare caro a Jude Bellingham. Nel filmato si vede il giocatore inglese dire qualcosa nei confronti del connazionale Mason Greenwood nel bel mezzo del match vinto per 2-0 dalla squadra di Ancelotti. Secondo tanti utenti, il labiale dell'ex Borussia Dortmund sarebbe chiaro. Bellingham avrebbe esclamato "rapist", ovvero "stupratore".

Il motivo è noto: Greenwood è stato accusato di tentato stupro, aggressione e coercizione due anni fa, quando giocava nel Manchester United, e per questo motivo è rimasto fermo fino all'inizio della stagione attuale. La sua attuale compagna e madre di sua figlia, l'influencer Harriet Robson, lo aveva denunciato per violenza domestica e il calciatore era stato arrestato. Le accuse, col tempo, sono state ritirate e il caso è stato archiviato.

Il Getafe, a fine partita, avrebbe subito chiesto ai commissari de LaLiga di includere l'episodio nel referto e, secondo Cadena SER, starebbe analizzando il video per valutare la possibilità di sporgere denuncia. Il club vuole che la Lega Calcio spagnola studi le immagini e prenda una decisione rapidamente.

Tbh I really like both Mason Greenwood and Jude Bellingham, but this video just sums up why Greenwood may not be accepted back to Manchester United, if he's past can't be forgotten and forgiven then we're definitely losing our heritage ‍ pic.twitter.com/wrJODxhImy