Real Madrid, Modric rischia 5 anni di carcere: l'accusa è gravissima

© foto di www.imagephotoagency.it

Luka Modric, stella del Real Madrid, e Dejan Lovren, giocatore del Lione, sono stati formalmente accusati di falsa testimonianza in un processo risalente al 2017. Questa accusa è stata formalizzata dalla procura di Osijek, la quarta città più grande della Croazia.

Il caso riguarda tre alti dirigenti della Dinamo Zagabria, accusati di evasione fiscale e appropriazione illecita di denaro dalle casse del club. Queste accuse sono legate ai trasferimenti di Modric al Tottenham nel 2008 e di Lovren al Lione nel 2010.

Secondo l'accusa, Modric avrebbe fornito testimonianze false riguardo alle date in cui sono stati firmati gli allegati ai contratti che regolavano la ripartizione dei compensi tra lui e la Dinamo per il suo trasferimento. Modric ha sostenuto di aver firmato questi allegati ogni volta che ha rinnovato il suo contratto da professionista, ma l'accusa sostiene che in realtà ha messo tutto nero su bianco solo dopo aver lasciato il club croato.

Le testimonianze di Modric e Lovren avrebbero favorito la fuga dell'ex amministratore delegato della Dinamo, Zdravko Mamic, prima della sua condanna a sei anni e mezzo di reclusione. Mamic attualmente vive in Bosnia-Erzegovina.