Real Madrid, Vinicius Jr ancora vittima di razzismo: l'attacco alla Liga

Vinicius Jr finisce nel mirino dei tifosi di Valladolid e riceve non poche critiche e attacchi a stampo razzista. È successo ieri, nell'ultima partita di Liga, vinta dal Real Madrid per 2-0 grazie alla doppietta del Pallone d'Oro in carica: Karim Benzema. Quando Vinicius è stato sostituito al 42' del secondo tempo, durante la camminata verso la panchina dalla rimessa laterale, è stato bersagliato tra lancio di oggetti e gesti razzisti come l'imitazione della scimmia. Come riporta Il Corriere dello Sport, il compagno di Nazionale di Neymar è tornato in panchina senza rispondere ai tifosi del Valladolid. E' sui social dove Vinicius Jr ha trovato il luogo per dar voce al suo sfogo: "I razzisti continuano ad essere presenti negli stadi e a guardare da vicino il più grande club del mondo. Intanto la Liga continua a non fare nulla. Io continuerò a giocare a testa alta e festeggerò le mie vittorie con il Real Madrid. Alla fine, è anche colpa mia".