Real Sociedad, il tecnico sfida Mourinho: “Possiamo batterli, sarà affascinante”

© foto di Alterphotos/Image Sport

La Roma dovrà affrontare il Real Sociedad agli ottavi di Europa League, quella che si preannuncia sarà una gara tosta per i giallorossi. Poco dopo la conclusione del sorteggio, si è espresso Imanol Alguacil, tecnico degli spagnoli. Queste le sue considerazioni: "Una partita affascinate, con tante cose belle dentro. Una città storica per i tifosi, con un grande club e un grande allenatore. Sono fattori per credere di poter fare le cose in grande. Affrontare Mourinho sarà speciale? Sicuramente. Soprattutto perché avrò davanti uno che è stato per me punto di riferimento. Si può battere la sua Roma? Sì se vengono fatte le cose per bene. Abbiamo vinto col Manchester United... perché non dovremmo farlo con la Roma?"

