Real Sociedad, Mendez: "Lazio grande squadra, ma non temiamo nessuno"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Insieme al tecnico della Real Sociedad Alguacil c'è Brais Mendez in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo molta voglia di vincere e di entrare nelle prime otto. Abbiamo davanti una grande squadra e giocheremo in uno stadio storico, è uno scenario che ci motiva ancora di più. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte fisicamente, sono molto veloci in transizione e hanno grandi giocatori. Sicuramente non vi svelo ciò che ci ha detto il mister, ma dovremo giocare una partita intelligente".

"​Io non temo nessuno, ho rispetto per tutti gli avversari. La Lazio è una squadra forte, sarà una partita complicata. Hanno dimostrato di poter fare ottime cose. L'importante sarà avere la giusta convinzione. Io sto molto bene, in questo momento dobbiamo tutti dare il nostro contributo. La Lazio sta dimostrando di essere una delle squadre migliori in circolazione, ha tanti grandi giocatori, alcuni li conosciamo bene perché hanno giocato anche in Liga. Ma non c'è nessuno in particolare che temo. Per noi domani è importante continuare a essere vivi ed entrare tra le prime otto".