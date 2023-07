Real Valladolid, Raul Moro carica l'ambiente: il messaggio social

Fonte: lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuova avventura in Spagna per Raul Moro. Dopo la parentesi a Oviedo, l'attaccante di proprietà della Lazio si è trasferito in prestito al Real Valladolid, club militante in Primera Division. Su Instagram, il classe 2002 ha postato le foto che lo ritraggono con la nuova casacca e, in allegato, una breve dichiarazione verso la sua nuova squadra. Queste le sue parole: “Affronto questo nuovo capitolo con grande entusiasmo. Voglio ringraziare il Real Valladolid per la fiducia. Cercherò di ripagarla con le prestazioni in campo”.