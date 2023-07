Real Valladolid, Raul Moro si presenta: “Per questo ho detto subito sì"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raul Moro è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Valladolid. L’attaccante, di proprietà della Lazio, è approdato al club spagnolo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Oggi l’ex biancoceleste si è presentato ai tifosi e alla stampa in conferenza. Queste le sue parole: “Ho detto subito di sì perché è un club con molta storia e il progetto è molto chiaro. Sono dove voglio essere. Cosa posso dare? Entusiasmo, tanta voglia di fare bene e quell'audacia che mi rende molto pericoloso quando mi sento bene”. Infine, per concludere ha sottolineato: “Arrivare qui con un semestre in Spagna non è la stessa cosa che arrivare qui per la prima volta. Il calcio italiano è più fisico e per me è stato un bene".

