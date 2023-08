Reggiana, Nesta contro Zeman: "Sono stato fortunato con lui. Alla Lazio..."

Dopo la promozione in Serie B per la Reggiana è tempo di ripartire. L’annata 2023/24 infatti inizierà in Coppa Italia nella giornata di domenica 6 agosto contro il Pescara: Nesta contro Zeman. Il boemo ritroverà il suo ex giocatore avuto ai tempi della Lazio e sarà una grande emozione da vivere, e l'ha confessato anche lo stesso ex difensore. Queste le parole dell’allenatore della Reggiana Alessandro Nesta in conferenza stampa: “Ho guardato il Pescara, Zeman lo conosco bene e ho avuto la fortuna di essere allenato da lui per quattro anni per cui conosco le sue squadre, che son sempre uguali e giocano sempre bene. Zeman ha grandi intuizioni, ha sempre preso giocatori giovani che poi son diventati importanti. Ha questa capacità di individuarli, capire il ruolo e poi addestrarli per farli diventare giocatori. Lui a me da ragazzino mi ha massacrato a parole e mi ha fatto bene. Zeman è una delle persone che mi hanno cambiato la vita. Ai tempi della Lazio, nel settore giovanile, giocavo da mezzala e da terzino. Zeman mi ha spostato nel cuore della difesa. Sarà bello affrontarlo”.