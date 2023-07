Regola sugli extracomunitari, c’è la modifica: come cambia il mercato della Lazio

Fonte: FIGC

Il Consiglio Federale tenutosi in mattinata ha provveduto a modificare alcune norme, tra tutte quella che riguarda il conteggio dei giocatori extracomunitari. Come si legge nel comunicato stampa emesso dalla Federazione, la Lega Serie A ha chiesto e ottenuto la delibera di "richiedere al CONI l’equiparazione dei calciatori provenienti dal Regno Unito a quelli comunitari, esentandoli quindi dalle quote di ingresso". Questo "in virtù degli accordi di cooperazione commerciale tra l’UE e la Gran Bretagna".

Come si evolve il mercato della Lazio

Una notizia che fa tornare il buon umore in casa Lazio. Nelle ultime ore si è parlato di un interessamento per tre giocatori extracomunitari: l'inglese Hudson-Odoi, il giapponese Kamada e il russo Zakharyan. Ai biancocelesti è rimasto un solo slot libero, ma con questa nuova riforma l'attaccante proveniente dal Chelsea non rientrerebbe in questo raggruppamento e potrebbe essere quindi tranquillamente tesserato. Per l'ultimo posto potrebbe essere lotta a due tra Kamada e Zakharyan. La palla passa a Lotito e Sarri.