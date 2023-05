Reina: "Ecco quale sarà il mio futuro. Alla Lazio con Inzaghi..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il futuro dell'ex portiere della Lazio, Pepe Reina, è ancora tutto da decidere. Nella seconda parte di stagione lo spagnolo è diventato il titolare del Villarreal, ma la sua permanenza nel club potrebbe essere in bilico. Più chiare, invece, sono le sue intenzioni una volta appesi gli scarpini al chiodo, Reina sogna di sedere in panchina e sta cercando di imparare dai migliori, come dichiarato da lui stesso nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di Marca:

"Mille partite da professionista? Mi rende felice, molto felice. Sono dati e numeri, ma non vedevo l'ora di farlo. La barriera dei 1.000 mi sembrava quasi impossibile da superare. Ho tirato fuori la testa quando meno me lo aspettavo e ce l'ho fatta. Se mi sveglio con lo stesso entusiasmo di quando ho debuttato nel 2000? Credo di più. Prima non eri consapevole e pensavi di avere tante partite davanti a te. Ora si assapora tutto, ogni vittoria, ogni momento positivo e, perché no, anche quelli negativi, perché la fine è dietro l’angolo. Se mi aspettavo di finire la stagione da titolare? No. Non era nei piani, non era la cosa più logica da fare. Sono venuto qui sapendo perfettamente quali sono i ruoli e sono venuto qui solo per aiutare. Non credo che riuscirò mai a ringraziare abbastanza il Villarreal per esprimere ciò che questo ritiro, quando arriverà, significherà nella mia carriera, e che sarà al Villarreal. Come valuto la stagione? Buona, perché credo che abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. È vero che c'è l'amaro in bocca delle coppe, perché in Conference ci aspettavamo di fare di più, ma a livello generale è buona"

"Mio futuro al Villarreal? Non se n’è parlato. Io, ovviamente, sono felice qui e spero di essere d’aiuto quando smetterò di giocare, è un club a cui mi sento radicato. Abbiamo un accordo verbale di grande sintonia e molto rispetto reciproco. Credo che tutto si risolverà al meglio. Non ho dubbi che sarà così e spero di poter continuare un altro anno al Villarreal. La “fame” è ancora grande. Sicuramente pretenderò di più da me stesso avendo un anno in più di contratto, ed è quello che sto cercando in questo momento: continuare ad avere quelle farfalle nello stomaco. Assaporare gli ultimi momenti o mesi di gara ti fa essere ad un livello superiore".

ALLENATORE - "Se mi piacerebbe fare l'allenatore? Sì, ho ancora tempo per prepararmi, per imparare dai migliori, con l’obiettivo di essere un allenatore e avere un’opportunità un giorno. Verrà il momento in cui mi siederò e analizzerò ognuno di quelli che ho avuto la fortuna di incontrare e farò una specie di schema di ciò che tengo da ognuno. Il meglio e il peggio di ognuno di loro: lo analizzerò, lo taglierò a pezzi e ne conserverò il meglio. Questa è una specie di filosofia che mi piacerebbe avere. Sempre con una solida base di quello che intendo come il mio calcio e che voglio rilanciare. Quale degli allenatori che ho avuto mi piacerebbe essere in futuro? Mi piacerebbe avere l'empatia e raggiungere i giocatori come faceva Gattusso a livello umano. È stato il mio numero uno in questo senso.​​​​​​"

NAPOLI - "L'ho vissuto con grande gioia. Peccato che non lo abbiamo potuto vincere noi, perché avrebbe significato la vittoria più importante della nostra carriera, visto che vincere un campionato a Napoli è diverso dal vincerlo in qualsiasi altra parte del mondo. Mi congratulo con loro e spero che non ne arrivi un altro tra altri 30 anni. Mi sarebbe piaciuto viverlo. Abbiamo vissuto una Coppa in modo incredibile, ed è stata solo una Coppa! Immagina cosa significa un campionato. È un peccato che non sia accaduto quando c’ero io".

CHAMPIONS - "Chi tiferò per la finale? Che vinca la squadra migliore. Con Pep c'è un certo affetto e ammirazione e vorrei che vincesse lui, ma con Simone Inzaghi ho vissuto un anno bellissimo alla Lazio, con tutta la sua squadra. Che vinca il migliore, il più meritevole e che ci sia una grande partita di calcio"