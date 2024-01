Reina, l'ex Lazio perde la testa: viene espulso, e poi al quarto uomo... - VIDEO

WEBTV RIAD - LAZIO, SUPERCOPPA IN ARABIA: LA CITTÀ SI COLORA DI BIANCOCELESTE - F&V RIAD - Supercoppa ovunque. Già all'atterraggio nella capitale dell'Arabia Saudita si percepisce il clima di festa intorno all'evento calcistico legato all'Italia. A una settimana dalla Supercoppa di Spagna, cambio di allestimento in giro per la... RIAD - Supercoppa ovunque. Già all'atterraggio nella capitale dell'Arabia Saudita si percepisce il clima di festa intorno all'evento calcistico legato all'Italia. A una settimana dalla Supercoppa di Spagna, cambio di allestimento in giro per la... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, SIRENE INGLESI PER ROMAGNOLI: LA SITUAZIONE È il pilastro della difesa di Sarri. L'anno scorso è stato centrale nella stagione della Lazio, soprattutto al fianco di Nicolò Casale. Si tratta, ovviamente, di Alessio Romagnoli, che nonostante un inizio di annata condizionato... È il pilastro della difesa di Sarri. L'anno scorso è stato centrale nella stagione della Lazio, soprattutto al fianco di Nicolò Casale. Si tratta, ovviamente, di Alessio Romagnoli, che nonostante un inizio di annata condizionato...