Reina, super traguardo raggiunto: e nomina anche la Lazio - FOTO

Due stagioni con l'aquila sul petto in cui tutto sommato si è ben distinto, poi il ritorno in Spagna per concludere una carriera pazzesca. L'ex portiere della Lazio Pepe Reina non ha proprio intenzione di fermarsi, anzi, continua ad impreziosire la sua carriera con numeri da record. L'estremo difensore ha infatti toccato le 1000 presenze in carriera tra nazionale e club e per celebrare questo momento ha deciso di pubblicare un post su Twitter in cui ha ringraziato tutte le formazioni in cui ha militato e la nazionale spagnola, con cui ha vinto il mondiale nel 2010 in Sudafrica. Tra le squadre di club non poteva mancare quella biancoceleste con cui ha totalizzato 54 presenze in 2 stagioni dal 2020 al 2022.