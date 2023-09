Renica: "Immobile o Raspadori? Spalletti non lo toglierà, ecco perché"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Kiss Kiss, l'ex difensore del Napoli, Alessandro Renica, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Nazionale di Spalletti, che coinvolgono anche Ciro Immobile: "Lui o Raspadori? Mi sembra ci sia stata un'investitura importante sul laziale, vista anche la fascia da capitano. E anche per questo non lo tirerà fuori. Spalletti così ha fatto capire che si riparte da Immobile a meno che non ci siano problemi fisici". E ancora: "L'Italia di Spalletti? La mano l'abbiamo vista ma gli serve tempo, contro la Macedonia non siamo stati fortunati ma non si poteva pareggiare o perdere, il campo ha influito sulla tecnica di una nazionale come quella italiana: sono saltati tutti gli schemi in fase realizzativa".

