Repubblica Ceca - Albania, la decisione del CT Sylvinho su Hysaj

Alle 20.45 arriverà il fischio d'inizio di Repubblica Ceca - Albania, gara valida per le qualificazioni agli Europei. Tra i giocatori coinvolti anche un biancoceleste: si tratta di Hysaj, titolarissimo dello scacchiere di Sylvinho. Altri volti noti della Serie A in campo: da Berisha e Ismajli dell'Empoli, passando per l'atalantino Djimsiti, Bajrami del Sassuolo, Ramadani del Lecce, e il nerazzurro Asllani.

REPUBBLICA CECA (3-4-3): Pavlenka; Krejci, Brabec, Holes; Provod, Kral, Soucek, Coufal; Cvancara, Kuchta, Cerny.

ALBANIA (4-4-2): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Asani, Bajrami, Asllani; Cikalleshi, Seferi.

