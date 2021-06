Repubblica Ceca, Barak sicuro: “L’Italia non può vincere l’Europeo”

Antonin Barak è certo: "L'Italia non è una squadra che può vincere gli Europei". Il centrocampista dell'Hellas Verona e della Repubblica Ceca, che questa sera affronta gli Azzurri in amichevole, ha analizzato la formazione di Mancini in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera: "Le aspettative sugli azzurri sono alte. Francia, Belgio e Inghilterra sono più forti. Il nostro obiettivo è quello di giocare l'Europeo per arrivare il più in alto possibile. I quarti sono il minimo. Se battiamo la Scozia passiamo al 99% poi per le altre non sarà facile batterci. Per quanto riguarda me stesso, voglio giocare in una squadra che lotti per l'Europa e per lo scudetto".