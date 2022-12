Retroscena di Panorama: "Agnelli vuole comprare la Juventus da Elkann"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Juventus si sta riorganizzando dopo le dimissioni in blocco del consiglio di amministrazione delle scorse settimane. In attesa del 18 gennaio 2023 e dell'inizio ufficiale della nuova era, sta facendo scalpore il retroscena riportato da Panorama che riguarda l'operato di Andrea Agnelli. L'ex numero uno bianconero, secondo quanto scritto sulla nota rivista, sarebbe rimasto stordito dagli avvenimenti che hanno portato alle dimissioni, ma da giorni farebbe circolare l'ipotesi di essere pronto a tornare in sella: una volta che si saranno calmate le acque, l'idea sarebbe quella di rastrellare le azioni (il cui prezzo ora è basso) per aggiungerle al pacchetto già in suo possesso. L'operazione, secondo Panorama, avrebbe il placet del numero uno di Exor John Elkann, desideroso di monetizzare con la cessione della società.