RIAD - Inter, Mkhitaryan in conferenza: "Lazio squadra forte, servirà più del 100%"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RIAD - Insieme a Inzaghi, nella conferenza stampa della vigilia parlerà anche Mkhitaryan. Segui la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

Cosa rappresenta questa Supercoppa per il prosieguo della stagione?

"È la prima volta che giochiamo questo formato di Supercoppa. È interessante, speriamo di andare in finale e vincere il trofeo. Ne ho vinti tanti in carriera, ma voglio continuare a vincere. Vincere è sempre un piacere".

Partita da recuperare sarà un problema?

"Non è la prima volta che ci troviamo davanti a questa situazione. La cosa importante è vincere domani e poi la finale, perché ci darà la giusta motivazione per tornare al massimo in campionato".

Sul nuovo acquisto Buchanan?

"È un bravo ragazzo, un po' timido. Ha bisogno di un po' di tempo e lo aiuteremo a integrarsi, ovviamente ha qualità e lo abbiamo visto durante gli allenamenti, ha velocità e qualità. Cercheremo di aiutarlo in futuro".

State lavorando per non soffrire di cali di tensione?

"Beh, non abbiamo ancora vinto questo trofeo. Intanto giochiamolo, poi pensiamo al campionato e a come reagire in quell'occasione".

A che livello vedi il calcio saudita?

"Quello che sta facendo l'associazione saudita è fantastico, non è un segreto perché tanti giocatori di livello mondiale sono venuti qui a giocare e stanno sviluppando il calcio arabo. I progressi non si vedranno in uno o due anni, serve tempo a partire dalle infrastrutture. Credo serviranno 5-6 anni per vedere i risultati di questo lavoro".

Le partite con la Lazio per voi sono sempre state complicate, quale sarà la cosa più importante?

"È vero, è una squadra che gioca a calcio, che sa come giocare, come attaccare e difendere. Li abbiamo affrontati un mese fa e siamo partiti con qualche difficoltà, domani servirà più del 100 per cento per fare quello che vogliamo fare e vincere la partita. Non sarà facile, giocheremo contro una squadra forte ed è una semifinale".