Riad Season Cup, Milinkovic stende Messi: che assist del Sergente - VIDEO

Inizia con il piede giusto l'avventura nella Riad Season Cup dell'Al Hilal. La squadra saudita batte l'Inter Miami con un rocambolesco 4-3. Partita divertentissima, lontana parente di un'amichevole. Novanta minuti di fuoco e vivissimi con entrambe le squadre che provano a vincerla fino all'ultimo. Alla fine la spunta la squadra di Milinkovic grazie a un gol a 2' dalla fine di Malcolm. Non va a segno il Sergente che però offre la solita prova di qualità e sostanza condita anche da un assist d'autore per la rete che apre le danze del connazionale Mitrovic. Gli americani guidati dagli ex Barcellona Messi, Suarez, Busquets e Alba sono costretti ad arrendersi nonostante le marcature della Pulce e del Pistolero. Di seguito il video dell'assist dell'ex centrocampista della Lazio che, come ultimo impegno del triangolare, se la vedrà con l'Al-Nassr di CR7.