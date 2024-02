Riad Season Cup, niente sfida Ronaldo - Messi: il motivo

Un nome nuovo, un altro profilo dall'Inghilterra. Si tratta di Morgan Whittaker, talentuoso esterno per Plymouth, squadra...

WEBTV LAZIO, ROMAGNOLI: "L'INTER È IL PASSATO, VOGLIAMO RISCATTARCI. QUI SONO A CASA" Alla vigilia del match contro il Napoli, la Lazio ha condiviso attraverso il proprio match program le dichiarazioni di Alessio Romagnoli. Di seguito le parole del difensore biancoceleste. Quanta voglia c'è di dimostrare che la vera Lazio non è quella... Alla vigilia del match contro il Napoli, la Lazio ha condiviso attraverso il proprio match program le dichiarazioni di Alessio Romagnoli. Di seguito le parole del difensore biancoceleste. Quanta voglia c'è di dimostrare che la vera Lazio non è quella... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | NUOVA IDEA PER L'ESTERNO: I DETTAGLI CALCIOMERCATO LAZIO - La batteria degli esterni d'attacco è il tema più caldo in casa Lazio. Tanti i nomi che continuano ad uscire in orbita biancoceleste e i sondaggi sembrano non terminare, soprattutto nelle ultime ore del calciomercato invernale.... CALCIOMERCATO LAZIO - La batteria degli esterni d'attacco è il tema più caldo in casa Lazio. Tanti i nomi che continuano ad uscire in orbita biancoceleste e i sondaggi sembrano non terminare, soprattutto nelle ultime ore del calciomercato invernale....