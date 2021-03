Rinvio Juve-Napoli, Fonseca non ci sta: "Difficile da capire, dovremo preparare 3 gare in 7 giorni"

"Non mi piace commentare quando non conosco profondamente le ragioni di una cosa. Quello che so è che preparare tre partite in una settimana è diverso rispetto a prepararne due. Per noi preparare la gara con il Napoli dopo la trasferta di Kiev non sarà quindi la stessa cosa. È difficile capire per me perché non si giocherà prima questa partita, capisco Gattuso che magari avrebbe voluto non giocarla". Mister Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Parma, ha commentato così l'ennesimo rinvio di Juventus-Napoli e le conseguenze dirette sulla sua Roma.