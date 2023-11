Rischio ritiro estivo: la Roma sonda Auronzo, ma la Lazio ha la prelazione

RASSEGNA STAMPA - Il prossimo ritiro estivo della Lazio ad Auronzo potrebbe essere a rischio. Nonostante sedici anni di fedeltà biancoceleste, la Roma ha effettuato un sondaggio per assicurarsi la sede per la prossima stagione. Tuttavia, l'accordo precedentemente siglato tra la Media Sport Event di Gianni Lacché e il comune del Cadore dà la priorità alla Lazio fino a marzo. L'accordo prevede un biennale (2024 e 2025) del valore di 500mila euro all'anno per stabilire il ritiro estivo sotto le Tre Cime di Lavaredo. Mentre il contratto è sul tavolo da mesi, Lotito attende l'approvazione finale da parte di Sarri prima di formalizzare l'accordo. Il tempo stringe, e con soli 5 mesi rimanenti, la Lazio deve agire rapidamente per evitare l'eventualità di un ritiro giallorosso a Zandegiacomo. Riporta così Il Messaggero.