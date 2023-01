Ritiro Auronzo, Lazio al centro del Consiglio comunale: cos'è successo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio e Auronzo di Cadore, un lungo matrimonio che sembra sempre più in crisi. Il club biancoceleste e l'arrivo in estate sotto le Tre Cime di Lavaredo sono stati al centro dell'ultimo consiglio comunale del 2022. L'ex vicesindaco Enrico Zandegiacomo, tra i principali fautori dell'arrivo della Lazio, ha lanciato un grido d'allarme in merito al ritiro della squadra. E anche l'ex sindaco Tatiana Pais Becher si è detta preoccupata per lo stallo che si è venuto a creare tra le parti. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere delle Alpi, l'attuale primo cittadino, Dario Vecellio Galeno ha risposto alla minoranza in Comune: "Il ritiro della Lazio dell'estate 2023 è al sicuro, garantito dal contratto in essere. Di quello che succederà a luglio 2023 in poi ci sarà tempo e modo di parlare".

Secondo l'ex sindaco, la presenza dei biancocelesti ha portato "benefici tangibili all'economia turistica della val d'Ansiei per quindici anni". Da qui la richiesta di "trasparenza da parte di chi ha il dovere di informare la cittadinanza, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte senza addossare la colpa a eventi e condizioni non corrispondenti alla realtà". Uno dei vincoli per la presenza della Lazio è legata all'Hotel Auronzo, unica struttura sul territorio in possesso delle caratteristiche necessarie per dare ospitalità al gruppo. Stando all'ex sindaco non ci sarebbe alcun problema: "L'apertura dell'Hotel Auronzo è stata garantita dal curatore fallimentare, avvocato Sandra Costantini, che ha manifestato la disponibilità a mantenere aperta l'attività anche nelle stagioni estive 2024 e 2025".

