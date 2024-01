Riva, quella volta che colpì un ragazzo con un tiro prima della Lazio: il racconto

Aveva 9 anni Danilo Piroddi quando a Roma, presso il centro sportivo dell'Acqua Cetosa, venne colpito da una pallonata di Gigi Riva che gli spezzò il braccio e lo rese protagonista dei giorni che anticiparono la partita contro la Lazio. Intervenuto ai microfoni dell'Ansa, in memoria del suo idolo Danilo ha voluto raccontare questa storia, spiegando il legame che fino all'ultimo lo ha legato a Riva:

"Era il campionato successivo a quello dello scudetto, ed eravamo all'Acqua Acetosa dove il Cagliari si stava allenando prima di una partita con la Lazio. Scavalcammo uno steccato e io mi misi dietro a una porta: poco dopo, una sua bordata mi prese in pieno. E chi se lo dimentica? Riva era il mio idolo e quello di mio padre, che quel giorno mi portò lì perché era un tifoso sfegatato del Cagliari. È stato calcolato - sottolinea - che il tiro di Riva che mi centrò 'viaggiò' a una velocità di 120 km/h e mi procurò una doppia frattura, ulna e radio, a un braccio. Calcolate che allora i palloni erano di cuoio, mica come quelli di oggi, e se ti prendevano facevano male sul serio".

GESSATO DAL MEDICO DELLA LAZIO - "Ricordo che mi portarono al San Giacomo, l'ospedale che stava a Via del Corso, e lì mi ingessò il dottor Ziaco, che era il medico sociale della Lazio. Sono balle che Riva poi mi autografò il gesso, ma fu molto gentile con me, venne a trovarmi e io gli sono grato. E ora per la sua morte ci sono rimasto malissimo. Ricordo anche che quando venne a trovarmi gli chiesi una sua maglia e un pallone, ma lui di quella n.11 ne aveva solo una, all'epoca era così e non come adesso dove le maglie le trovi anche in negozio, e quindi non me la diede. Io vivo in Sicilia ma eravamo rimasti in contatto. Ci siamo sentiti e dovevo anche andare a Cagliari. Ma ora... Avrei dovuto raccontare questa storia nel documentario 'Nel Nostro cielo un Rombo di Tuono': Comunque nel film c'è Riva che parla di quell'episodio e hanno usato del materiale fotografico. In ogni caso a me Gigi rimane nel cuore, e conta questo".