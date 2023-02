Rivelazioni shock di Muzzi: "Bruno Conti mi vietò di entrare negli spogliatoi col "polletto" della Lazio"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il club manager del Cagliari ed ex attaccante Roberto Muzzi, è intervenuto a Maracana della Domenica su TMW Radio, per fare qualche pronostico della stagione di Serie A e ha rivelato qualche aneddoto particolare sulla sua esperienza a Roma e Lazio. Ecco qualche frammento dell'intervista:

"Credo che fino all'ultimo lotteranno Roma e Lazio per il quarto posto. La Roma sta meglio ora, la Lazio l'ho vista male in coppa e svogliata.

Quando mi hanno convocato per la prima squadra avevo 17 anni ed ero timido. Entrai nello spogliatoio, mi bloccò Bruno Conti e mi disse 'non entri nello spogliatoio con il polletto che hai sulla collanina'. Il polletto era l'aquila della Lazio. E non mi avrebbe fatto entrare sul serio. Ma non è finita...

Dopo il primo allenamento mi sono ritrovato i vestiti sotto la doccia. In quello spogliatoio non potevi metterti contro nessuno, c'erano giocatori come Nela e Cervone che erano grossi, conveniva stare zitti. Io tifo Lazio ma ho massimo rispetto per la Roma, che devo ringraziare sempre".