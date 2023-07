River Plate campione d'Argentina per la 38/a volta

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Una vittoria per 3-1 sull'Estudiantes ha laureato il River Plate campione d'Argentina con due giornate di anticipo. Si tratta del 38/o titolo per la squadra di Buenos Aires, che ha potuto festeggiare con i suoi tifosi allo stadio Monumental. E' un trionfo anche per il nuovo tecnico, Martin Demichelis, arrivato nove mesi fa per sostituire Marcelo Gallardo, e che è riuscito a mettere insieme una squadra giovane e aggressiva anche sopperendo alle cessioni di giocatori importanti come Fernandez e Julian Alvarez. (ANSA).