RIVIVI DIRETTA - Lazio Women, Adami e Moraca beffano il Bologna: la vetta è al sicuro

Serie B Femminile | 19ª giornata

Domenica 3 marzo 2024, ore 14:30

Campo Sportivo ‘Luciano Bonarelli’, Bologna

BOLOGNA-LAZIO WOMEN 1-2: 58' Adami (L), 68' Moraca (L), 76' Gelmetti (B)

Partita intensa quella che si è disputata al Bonarelli tra Bologna e Lazio Women, ma sono state poi le biancocelesti a avere la meglio. Subito aggressive hanno preso d’assalto la porta di Lauria, tante le occasioni sprecate nel primo tempo che si è concluso in parità e a reti bianche. È avvenuto tutto nella seconda frazione di gioco, i cambi hanno dato l’esito sperato e a sbloccare il risultato è stata Adami, subentrata a Castiello. Il suo primo gol con l’aquila sul petto. Dieci minuti più tardi un’occasione d’oro tra i piedi di Moraca, bloccata dal portiere delle felsinee che commette un errore e regala alle avversarie un rigore. Non sbaglia l’attaccante delle capitoline che calcia, colpisce il palo, ma per fortuna la palla va poi in rete. Il suo decimo centro stagionale. La formazione di Brigantini però non cede e grazie a Gelmetti rientra in gioco e cerca di pareggiarla fino all’ultimo minuto. Non hanno mollato la ragazze di Grassadonia, spesso vicine al tris anche con la nuova arrivata Hovmark, difendendo il vantaggio fino alla fine. Sarebbe stata la sua domenica perfetta: debutto e gol. Oltre ai tre punti, preziosi per la Lazio che si conferma in vetta seppur in compagnia della Ternana, c'è un'altra notizia positiva per il tecnico che ha recuperato definitivamente Goldoni.

BOLOGNA (4-3-3): Lauria; Ripamonti, Rossi, Brscic, Raggi; Da Canal, Barbaresi (62' Gelmetti), De Biase; Kustrin, Pinna (85' Antolini), Colombo (85' Farina). A disp.: Giovagnoli, Sassi, Arcamone, Spallanzani, Zanetti, Fuganti. All.: Simone Brigantini.

LAZIO (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Mancuso, Reyes, Göthberg; Castiello (56' Adami), Eriksen, Colombo (84' Goldoni); Moraca (84' Proietti); Visentin (71' Hovmark), Gomes (71' Palombi). A disp.: Fierro, Ferrandi, Kuenrath, Varriale, All.: Gianluca Grassadonia.

Arbitro: Alessandro Pizzi (sez. Bergamo); Assistenti: Giovanni Ruocco - Matteo Cappelletti.

Ammonite: 67' Lauria (B), 82' De Biase (B), 90'+3' Goldoni (L)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: finisce la sfida

90'+4' Spreca il match point la formazione biancoceleste, Hovmark tutta sola davanti alla porta non riesce a trovare la rete del tris. La palla finisce sopra la traversa.

90'+3' Prima ammonita della Lazio è Goldoni per un fallo ai danni di un'avversaria.

90'+1' Non riesce a trovare il tris la Lazio con Eriksen che calcia e colpisce in pieno il palo.

90' Cross insidioso di Farina, Guidi allontana il pericolo e salva ancora la Lazio. Nel frattempo vengono comunicati i minuti di recupero, saranno 4.

89' Brivido per le biancocelesti. Gelmetti pericolosissima calcia la conclusione dalla distanza, ma non riesce a battere Guidi che ci mette i guantoni e impedisce la rete del pareggio.

88' Fallo di Ripamonti su Proietti, la Lazio guadagna una punizone.

85' Cambia anche il Bologna: esce Pinna e Colombo, dentro Antolini e Farina.

84' Duplice cambio per Grassadonia: fuori Colombo e Moraca, dentro Goldoni e Proietti.

83' Spreca tutto la Lazio con Colombo che si affaccia di nuovo dalle parti di Lauria, non calcia per servire Moraca. L'attaccante però viene ostacolata e non riesce a calciare la conclusione.

82' Ammonita De Biase per un fallo ai danni di Hovmark.

80' Lauria tiene in vita il Bologna e evita il terzo gol della Lazio, intervento miracoloso del portiere rossoblù su Colombo.

79' Cambio per Brigantini: esce Brscic, al suo posto Arcamone.

76' Accorcia le distanze il Bologna, Gelmetti approfitta dell'errore di Mancuso e riapre il match. Gran gol di rovesciata.

71' Duplice cambio per Grassadonia: fuori Gomes e Visentin, dentro Palombi e Hovmark.

68' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Raddoppia la Lazio con Moraca dagli undici metri.

67' Calcio di rigore per la Lazio, Lauria blocca Moraca e viene anche ammonita.

62' Cambio per il Bologna: fuori Barbaresi, dentro Gelmetti.

58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Perfetta gestione di Visentin che, per liberarsi, serve Gothberg. Quest'ultima crossa e trova Adami, la sblocca la centrocampista entrata da pochissimi minuti.

56' Sostituzione Lazio: esce Castiello, dentro Adami.

55' Cerca di guadagnare metri il Bologna, ma Guidi è sempre sull'attenti.

53' Mancuso lancia lungo per Visentin, serve poi Castiello che cerca la conclusione, ma non sorprende Lauria.

50' Ancora Visentin che tenta l'affondo, ma la palla finisce al lato della porta.

47' Moraca illude la Lazio, trova il gol del vantaggio che però viene annullato per fuori gioco.

46' Fischia Pizzi: inizia qui il secondo tempo di Bologna-Lazio Women

PRIMO TEMPO

45' Duplice fischio: finisce senza recupero il primo tempo.

44' Ancora Visentin a cercare il gol del vantaggio, ma imprecisa non riesce a sorprendere Lauria.

40' Punizione perfetta calciata dalle biancocelesti che hanno sfiorato il vantaggio con Pittaccio che, di testa, non è riuscita a imbucare la porta.

36' Kustrin cerca di sfruttare la superiorità numerica in area della Lazio, Pinna in suo supporto che tenta la conclusione. Guidi però non la lascia passare.

28' Moraca ruba palla a Ripamonti e fa avanzare la Lazio, passaggio perfetto per Gomes in area che però non trova lo specchio della porta.

25' Stesa Visentin da Barbaresi e guadagna punizione. Eriksen alla battuta cerca la palla dentro su Pittaccio che però non riesce a toccare il pallone e a rendersi pericolosa. Altra occasione persa.

23' Continua a attaccare la squadra di Grassadonia. Altro calcio d'angolo per le biancocelesti, Moraca sul punto di battuta che va a cercare il primo palo. Colombo chiude tutto e allontana il pericolo.

22' Si gira Visentin che prova a imbucare con lo scavino, facile intervenire per Lauria che fa sua la palla.

21' Sponda di Gomes sulla sinistra per Gothberg, quest'ultima tenta la conclusione ma non trova lo specchio della porta.

19' Moraca dalla bandierina, cross in area per Pittaccio che ci mette la testa. Lauria interviene e rimette di nuovo la palla in angolo.

18' Cross di Gothberg per Moraca che cerca di nuovo la conclusione, ma non riesce. La palla resta in gioco, poi la deviazione di Raggi regala il primo corner del match alle biancocelesti.

16' Lauria non ha problemi a bloccare la conclusione calciata da Moraca, troppo lontana per sorprendere il portiere avversario.

15' Visentin atterrata da Raggi, si lamenta il pubblico biancoceleste che vorrebbe un cartellino giallo. L'arbitro concede la punizione, ma non ammonisce la rossoblu.

10' Occasione Lazio con Visentin che di testa sfiora il vantaggio.

9' Contropiede del Bologna che sfrutta un errore di Eriksen, la biancoceleste poi rimedia e riesce a bloccare De Biase e fa ripartire la squadra.

7' Lotta a centrocampo, intervento falloso di Gomes su Da Canal. Le felsinee guadagnano punizione. Brscic calcia lungo, nessun problema per Guidi che fa sua la sfera.

5' Buona iniziativa per il Bologna con Kustrin che cerca l'imbucata di Pinna, ma interviene Guidi che allontana il pericolo.

3' Calcio di punizione interessante per la Lazio, primo del match. Sofia Colombo alla battuta, passaggio corto. Mancuso cerca la conclusione, Lauria interviene e manda fuori tempo la biancoceleste.

1' Fischia l'arbitro: inizia il match!

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Bologna-Lazio Women, gara valida per la diciannovesima giornata di Serie B. Le biancocelesti, archiviata la vittoria con l’Arezzo e la sosta per le nazionali, ripartono dal match con le felsinee per riprendere la corsa alla promozione. L’appuntamento col calcio d’inizio è alle 14:30.

