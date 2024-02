RIVIVI DIRETTA - Lazio Women-Verona 2-1, triplice fischio: finisce la sfida al Fersini

Serie B Femminile | 16ª giornata

Domenica 4 febbraio 2024, ore 14:30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO WOMEN-VERONA 2-1: 38' Sondergaard (V), 41' Visentin (L), 48' Colombo (L)

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Reyes, Mancuso, Gothberg; Castiello (63' Adami), Eriksen, Colombo; Moraca (58' Palombi); Visentin, Popadinova (80' Gomes). A disp.: Fierro, Adami, Gomes, Ferrandi, Palombi, Kuenrath, Varriale, Giuliano, Proietti. All.: Gianluca Grassadonia

HELLAS VERONA (4-3-3): Shore; Corsi (50' Bursi), Meneghini, Ledri, Requirez; Lotti, Sardu, Anghileri (76' Zanni); Dallagiacoma (76' Mariani), Sondergaard, Rognoni. A disp.: Valzolgher, Bursi, Tutolo, Veronese, Mariani, Mancuso, Zanni, Kiamou. All.: Matteo Pachera

Arbitro: Martina Molinaro ( sez. Lamezia Terme); Assistenti: Davide Eliso e Mario Scala

Ammonite: 39' Corsi (V)

Espulse: //

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio: finisce il match al Fersini

90' Segnalato adesso il recupero: saranno 3' ancora di gioco.

86' Occasione per le biancocelesti! Visentin, servita da Pittaccio, calcia ma Shore respinge mantenendo la palla in gioco. Allora Palombi da dietro, ritenta e trova il gol che però viene annullato per fuorigioco.

80' Ultimo cambio per la Lazio: esce Popadinova, dentro Gomes.

78' Occasione per la Lazio. Reyes cerca in profondità Palombi che, ostacolata, preferisce servire Visentin. La numero 99 biancoceleste cerca la conclusione bassa, ma non trova la porta. La palla esce fuori di pochissimo.

76' Doppia sostituzione per mister Pachera: fuori Anghileri e Dallagiacoma, dentro Zanni e Mariani.

72' Altissimo il pressing della Lazio. Doppia occasione per Palombi, Shore però le nega la gioia del gol.

70' Buona azione costruita da Palombi che da sola si posiziona centralmente per calciare la conclusione, ma Shore ci mette i guantoni e la mette in corner.

69' Lenta la manovra dell'Hellas che tenta di mettere dentro un pallone con Requirez, ma non riesce nell'intento.

67' Visentin lancia in profondità nel tentativo di trovare Popadinova, ma il tiro è troppo lungo e la palla finisce in out.

65' Adami perde il pallone e Sondergaard ne approfitta, ma la difesa biancoceleste non le lascia spazio per calciare.

63' Altro cambio per la Lazio: esce Castiello, entra Adami. Visentin diventa capitano.

58' Prima sostituzione per Grassadonia: fuori Moraca, dentro Palombi.

57' Giallo per Grassadonia. Il tecnico è stato ammonito per proteste.

56' Sondergaard che si addentra in area di rigore, trova Dallagiacoma che calcia ma non trova la porta.

54' Lazio che fraseggia dietro e prova a ripartire da Mancuso.

50' Primo cambio del match è per il Verona: dentro Bursi, fuori Corsi.

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! La Lazio la ribalta, Popadinova in profondità e Colombo prende la mira senza lasciare scampo a Shore.

46' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo

PRIMO TEMPO

45' Duplice fischio: finisce il primo tempo.

43' Possibilità per il Verona dalla bandierina, Sardu va al tiro e la mette sul primo palo. Moraca respinge il pericolo.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! La Lazio pareggia subito con Visentin che mette la testa su un cross di Gothberg.

39' Ammonita Corsi per un fallo ai danni di Visentin.

38' Ledri apre per Anghileri, in profondità per Dallagiacoma che lancia Sondergaard. L'attaccante completamente sola sorprende Guidi e sblocca il risultato della sfida.

36' Ottimo intervento di Guidi sul tiro di Meneghini, il portiere biancoceleste permette così alla squadra di ripartire con calma.

33' Lazio a un passo dal vantaggio, Ledri nega la gioia del gol a Visentin che non è riuscita a concretizzare l'azione perfetta costruita da Moraca.

31' Riparte da dietro la Lazio con Reyes che gioca per Mancuso, poi in verticale per Popadinova che serve Moraca. L'attaccante a tu per tu con Shore che però respinge il pericolo facendo sua la palla.

28' Trattenuta ai danni di Visentin da parte di Ledri, la biancoceleste cade a terra e guadagna punizione. Moraca sul pallone, tiro che finisce di poco alto sopra la porta.

25' Pressing altissimo da parte della Lazio. Moraca tenta la conclusione dal limite dell'area, ma Shore non si lascia sorprendere e fa sua la sfera.

23' Reyes in profondità per Moraca, Gothberg arriva in supporto e calcia la conclusione. Shore salva il Verona con una gran parata.

21' Reyes in difficoltà pressata da Sondergaard, alla fine la spunta l'attaccante gialloblu che guadagna rimessa laterale.

20' Reyes allarga per Gothberg che cerca e trova Popadinova in profondità, la bulgara la mette al centro ma Visentin non trova la zampata vincente. La palla viene deviata e finisce in angolo.

18' Anghileri punta Baltrip, fortunatamente sbaglia il suggerimento per la compagna. Riparte la Lazio da Guidi.

11' Moraca ne approfitta di un passaggio sbagliato del difensore avversario, cerca e trova in area di rigore Visentin che calcia la conclusione ma prende il palo. Occasione sprecata per le biancocelesti

9' Occasione per le gialloblu. Rognoni in profondità per Sondergaard, arriva a sostegno anche Dallagiacoma. Provvidenziale l'intervento di Guidi che, con i piedi, respinge il pericolo.

8' Colombo in profondità per Gothberg che cerca l'azione personale, ma il Verona chiude bene e respinge il pericolo.

5' Lancio in profondità per Visentin che punta Ledri e cerca di accentrarsi, calcia all'indirizzo di una compagna ma il tiro subisce una deviazione e guadagna calcio d'angolo.

1' Inizia il match al Fersini.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women-Verona, gara valida per la sedicesima giornata. Le biancocelesti, reduci dalla vittoria nello scontro diretto col Parma, dovranno cercare di non cedere il passo alla Ternana con cui condividono la vetta. La lotta con le umbre è a suon di gol, attualmente sono loro a essere in vantaggio per la differenza reti. L’appuntamento col calcio d’inizio è alle 14:30 al Fersini.