RIVIVI DIRETTA - Parma-Lazio Women 0-1, triplice fischio: finisce il match

Serie B Femminile | 15ª giornata

Domenica 28 gennaio 2024, ore 14:30

Campo Sportivo Il Noce A, Noceto

PARMA-LAZIO WOMEN 0-1: 35' Moraca (L)

PARMA (4-3-1-2): Capelletti; Rizza, Ambrosi, Perin, Peruzzo (71' Williams); Ploner, Nichele, Benedetti; Kongouli (71' Silvioni); Di Luzio (58' Distefano), Gago. A disp.: Williams, Corazzi, Nozzi, Silvioni, Pantano, Distefano, Marchetti, Frigotti, Cini. All.:Salvatore Colantuono.

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Mancuso, Baltrip, Gothberg; Castiello (72' Ferrandi), Eriksen, Colombo (61' Adami); Moraca (61' Gomes); Visentin (81' Palombi), Popadinova. A disp.: Fierro, Adami, Gomes, Ferrandi, Palombi, Kuenrath, Varriale, Giuliano, Proietti. All.: Gianluca Grassadonia.

Arbitro: Mario Picardi (sez. Viareggio); assistenti: Matteo Bertelli-Tommaso Cardini.

Espulse: //

Ammonite://

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio: finisce il secondo tempo.

90'+3' Brivido per il Parma, Ambrosi salva le compagne da un gol quasi fatto di Gomes. Perfetto l'assist di Popadinova.

89' Ultimo cambia nel Parma: fuori Nichele, dentro Cini.

85' Lancio sbagliato di Mancuso, Reyes riesce a evitare l'angolo. È rimessa laterale per il Parma.

81' Sostituzione Lazio: esce Visentin, dentro Palombi.

75' Occasione per il Parma con Benedetti che ha calciato sul primo palo, provvidenziale l'intervento di Guidi.

72' Cambia anche la Lazio: dentro Ferrandi, fuori Castiello.

71' Altro cambio in casa gialloblu: fuori Peruzzo e Kongouli , dentro Williams e Silvioni

69' Adami, suggerimento in verticale per Visentin. La palla però finisce direttamente tra le braccia di Capelletti.

67' Continua a spingere il Parma che protesta ancora chiedendo un calcio di rigore, ma l'arbitro lascia giocare.

64' Rimessa laterale per le biancocelsti battuta da Gothberg che cerca in profondità Gomes, ma la portoghese viene anticipata dall'avversaria.

61' Sostituzione per Grassadonia: fuori Moraca e Colombo, dentro Gomes e Adami.

58' Primo cambio del match è per il Parma: entra Distefano per Di Luzio.

55' Rimessa laterale per le biancocelesti. Pittaccio con le mani per Popadinova che si appoggia a Visentin, interviene Eriksen che cerca Moraca. Libera la difesa del Parma.

52' Avanza il Parma con Gago che punta l'uno contro uno, si appoggia a Peruzzo. Poi Ploner, arriva in supporto anche Perin che cerca la conclusione. Buono l'intervento di Guidi che sventa la minaccia.

51' Pittaccio prova a saltare Ploner, l'ungherese però commette fallo e regala punizione alle avversarie.

46' Buona la giocata di Reyes che si appoggia a Guidi e fa ripartire la Lazio.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo!

PRIMO TEMPO

45' Comunicato in questo momento l'extra time: 1' di recupero.

45' Parma a un passo dal pareggio con Ploner che calcia fortissimo dalla distanza, interviene Guidi senza paura. Ci mette i guantoni e la palla, deviata, tocca la traversa. È corner per le gialloblu.

44' Di Luzio in verticale per Kongouli che si fa pericolosa davanti alla porta, ma la difesa biancoceleste riesce a contenerla.

41' Attacca la squadra di Grassadonia con Pittaccio che ha campo e spazio per andare, cerca il traversone ma il Parma la blocca.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Moraca porta la Lazio in vantaggio! La conclusione di destro dal limite dell'area della biancoceleste che la mette all'angolino e sorprende Capelletti.

32' Ploner apre per Peruzzo che si accentra e cerca il traversone, ma la Lazio chiude bene e respinge il pericolo.

28' Eriksen cerca il gol da centrocampo, ma Capelletti non si lascia sorprendere e fa sua la sfera.

25' Colombo apre per Gothberg, in avanti anche Popadinova ma non riesce a tenere la palla in gioco e regala rimessa laterale alle padrone di casa.

22' Lancio perfetto in profondità di Capelletti che cerca e trova Gago, ottima lettura di Mancuso che allontana il pericolo.

19' Riparte in contropiede la Lazio con Visentin, arriva in supporto Popadinova che tenta la conclusione in area di rigore ma viene murata da Perin.

15' Gothberg cerca e trova lo spazio per Colombo, ma la difesa del Parma blocca la manovra e rimette la palla in corner. Moraca dalla bandierina, ma non trova la conclusione.

11' Parma vicino al vantaggio con un rimpallo fortuito. Guidi lascia scoperta la porta, fortunatamente la palla finisce sul fondo e si salvano le biancocelesti.

7' Punizione dal limite dell'area per la Lazio, Moraca pronta alla battuta, la palla viene deviata e finisce dalle parti di Pittaccio che però non riesce a tenerla in gioco.

5' Attacca la Lazio con Moraca che sfrutta l'errore della difesa avversaria, ma non riesce a trovare la porta. La palla finisce sul fondo.

1' Fischia l'arbitro: inizia Parma-Lazio Women

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Parma-Lazio Women, ultima giornata del girone d’andata. Entrambe, reduci da risultati positivi, sono a pari punti in vetta alla classifica che però, per differenza reti, vede al momento al comando la Ternana seguita dalle biancocelesti e dalle gialloblu. Secondo scontro diretto in trasferta nel giro di tre settimane per le capitoline che dovranno essere brave a non lasciarsi sfuggire l’occasione e portare a casa l’intero bottino. L’appuntamento col fischio d’inizio è alle 14:30.