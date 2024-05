RIVIVI DIRETTA - Premio Maestrelli, la cerimonia al Teatro D’Annunzio - FOTO & VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 21.10 - Arriva anche il premio al calciatore del Frosinone Matias Soulé: "Grazie mille. È un onore per me ritirare questo premio, che testimonia lo sforzo che ho fatto sin da piccolo. Lo dedico alla mia famiglia, ai miei compagni di squadra e al mister. Senza di loro non sarebbe mai potuto succedere. Avevamo iniziato benissimo, sia io dal punto di vista realizzativo, che la squadra a livello di risultati nelle partite. Poi un po’ di stress lo abbiamo subìto negli ultimi due mesi, anche se non avevamo più perso fino alla partita con l’Inter. Loro sono fortissimi. Ora abbiamo due finali da giocare per salvarci e restare in Serie A. Come avete visto noi proviamo sempre a giocare ed è meglio fare i punti che ricevere i complimenti. Speriamo che vada bene. Il mio cuore è argentino ed è però un onore ricevere la chiamata di Spalletti per quanto riguarda la Nazionale Italiana, ma io ho deciso per il ‘corazon’. Il mio idolo era Diego Maradona, ma non l’ho mai visto. Aguero, che giocava nella squadra che tifavo". (QUI PER LE PAROLE AI NOSTRI MICROFONI)



AGGIORNAMENTO ORE 20.50 - Sul palco anche Monia Materazzi, moglie di Maurizio Maestrelli: "È sempre un momento toccante perché il premio ricorda Maurizio e quando abbiamo iniziato questo con Massimo il filo conduttore sono stati sempre i valori dello sport e della correttezza che è quello che vogliamo sempre portare avanti".

AGGIORNAMENTO ORE 20.30 - Premio anche per il presidente del Lecce Sticchi Damiani collegato in video: "Permettetemi di salutare con affetto l’organizzazione. Avrei voluto essere presente, ma scherzi del calendario mi hanno impedito di essere lì con voi. Vi ringrazio per aver pensato a me e quindi al Lecce, non solo per i risultati, ma anche per la valorizzazione del fair-play, è una cosa che ci riempie di gioia. In questa mia esperienza nel calcio ho conosciuto Serie C, Serie B e poi Serie A e ho sempre provato a trasmettere questi stessi valori di rispetto per cui ci avete premiato. I salentini sparsi per il mondo sono orgogliosi di tutto questo modello identitario e permettetemi di dire Forza Lecce".

AGGIORNAMENTO ORE 20:17 - Fabio Pecchia, allenatore del Parma, è stato chiamato a ritirare il premio sul palco e ha poi dichiarato: “Il Parma deve stare in Serie A. Ha una storia gloriosa, tra coppe vinte in Italia e in Europa, quindi in Serie A deve stare. Qui a Parma sono curioso di vedere come i miei giovani se la giocheranno in Serie A. Quindi resto qui. La differenza tra la Serie B e la Serie A è ancora tanta. Rispetto a tanti anni fa, nella stessa massima serie, ci sono due campionati a due diverse velocità. In questo momento, da neopromossa, non abbiamo troppo da chiedere. La società è ben strutturata a tutti i livelli e dobbiamo tutti lavorare bene da neopromossi per il prossimo campionato”.

AGGIORNAMENTO ORE 20:07 - Anche l'agente Fifa Lodovico Spinosi è salito sul palco per ritirare il Premio Maestrelli: "Quando mi hanno detto che il premio era intitolato a Maurizio (Maestrelli, ndr) mi sono sentito ancora più onorato. Quando si osservano giovani talenti bisogna stare sempre attenti ai risvolti che il ragazzo può avere nella crescita. Si parte sempre dal divertimento, ma a un certo punto bisogna iniziare ad inquadrarsi negli obiettivi. Come dice sempre Walter Sabatini nascono calciatori forti in continuazione, in tutto il mondo, ma bisogna avere il fiuto e il coraggio di scovarli".

AGGIORNAMENTO ORE 20:00 - È intervenuto anche Massimo Martino, Responsabile Comunicazione Frosinone Calcio: "Quando si partecipa ad eventi come questi, si conoscono talenti veri nel calcio giovanile. Nel mio libro “Il Talento incontra l’occasione”, parlo proprio di questo ed è stato bello avvalersi della testimonianza di Fabio Grosso, nostro allenatore dell’ultima promozione dalla Serie B alla Serie A. È il terzo anno che partecipiamo a questa manifestazione e, dopo Gatti e Pinamonti, stavolta ho portato con me Soulé. Siamo fiduciosi e speriamo bene per la salvezza”.

AGGIORNAMENTO ORE 19:55 - Via alla consegna dei riconoscimenti alle squadre che prenderanno parte al Lazio Cup.

AGGIORNAMENTO ORE 19:46 - Durante l'evento ha preso parola Massimo Maestrelli. Queste le sue dichiarazioni: "Quella di ieri è stata una giornata pazzesca. pensare che a distanza di cinquant’anni la gente allo stadio aveva gli occhi lucidi per ricordare un’impresa mi ha lasciato senza parole e sono ancora emozionato. Lo sport insegna che si va oltre al risultato l’importante è lasciare il segno. Sono orgoglioso di aver avuto un padre così, di avere una famiglia così".

AGGIORNAMENTO ORE 19.35 - Tra i premiati anche Demetrio Albertini che si è così espresso sulla possibile convocazione di Ciro Immobile al prossimo Europeo. (VIDEO)



AGGIORNAMENTO ORE 19.25 - Poco prima dell'inizio della cerimonia ecco le parole dell'allenatore del Parma, neo promosso in Serie A, Fabio Pecchia (VIDEO)

Nella bella cornice del Teatro d'Annunzio di Latina saranno ben 14 le personalità del mondo dello sport a ricevere il prestigioso premio "Maestrelli".

Di seguito la lista completa: Demetrio Albertini (presidente settore tecnico nazionale), Fabio Pecchia (allenatore Parma), Saverio Sticchi Damiani (presidente Lecce), Alberto Rimedio(giornalista Rai), Francesco Farioli (allenatore Nizza), Cristiano Mozzillo (segretario generale Inter), Vito Tisci (presidente settore giovanile e scolastico), Maria Sole Ferrieri Caputi (arbitro Serie A), Daniele Galloppa (allenatore Primavera Fiorentina), Pietro Accardi (direttore sportivo Empoli), Stefano Palazzi (giudice sportivo Lega Pro), Matias Soulè (giocatore Frosinone), Lodovico Spinosi (agente Fifa) e Isabella Cardone (direttore generale Ternana Women).