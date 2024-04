RIVIVI DIRETTA - Women, la Lazio schiaccia il Tavagnacco e si conferma in vetta

Serie B Femminile | 25ª giornata

Domenica 21 aprile 2024, ore 12:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO WOMEN - TAVAGNACCO 6-1: 4' Visentin (L), 14' Cacciamali (T); 18' Popadinova (L), 33' Eriksen (L), 42'-90'+3' Goldoni (L), 75' Kuenrath (L)

LAZIO WOMEN (4-3-3): Fierro; Pittaccio (66' Proietti), Varriale (61' Ferrandi), Reyes, Gothberg; Goldoni, Eriksen, Colombo (61' Kuenrath) ; Visentin (66' Castiello), Gomes (66' Pezzotti), Popadinova. A disp.: Guidi, Falloni, Moraca, Palombi. All.: Gianluca Grassadonia

TAVAGNACCO (4-3-2-1): Sattolo; Weithofer, S. Novelli (81' Minutello), Peressotti, Donda; Bortolin, G. Novelli (64' Desiati), Moroso; Casellato (64' Lauriola), Demaio (70' Nurzia); Cacciamali ( 81' Gashi); A disp.: Dorbolo, Lorenzini Magni, Minutello. All.: Alessandro Campi

Arbitro: Nicolò Dorillo (sez. Torino); Assistenti: Giovanni Ciannarella - Leonardo Moroso.

Ammonite: 90'+2' Castiello (L)

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio: finisce qui la sfida!

90'+3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Goldoni realizza doppietta personale e chiude definitivamente i giochi.

90'+ 2' Ammonita Castiello

90' Concessi 3' di recupero.

88' Primo squillo di Arianna Pezzotti, conclusione molto pericolosa che però finisce alta sopra la traversa.

85' Altra ottima azione per le biancocelesti, Goldoni scarica all'indietro per Kuenrath che però non trova lo specchio della porta.

84' Scambio Pezzotti-Goldoni in profondità per Proietti che calcia la conclusione, ma la palla finisce oltre la traversa.

81' Cambio per il Tavagnacco: fuori Cacciamali e S. Novelli, dentro Gashi e Minutello.

75' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Doppia chance dalla bandierina per la Lazio. Al secondo tentativo, sempre Proietti alla battuta che chiama uno schema, cross in area e Kuenrath la mette alle spalle di Sattolo.

70' Cambia ancora Campi: fuori Demaio, dentro Nurzia.

69' Buona occasione per la Lazio, un pallone che attraversa tutta l'area di rigore ma Goldoni non riesce a impattare.

66' Altre sostituzione in casa Lazio: escono Pittaccio, Visentin e Gomes, dentro Proietti, Castiello e Pezzotti.

64' Cambio per il Tavagnacco: escono Casellato e G. Novelli, entrano Lauriola e Desiati

61' Sostituzione per Grassadonia: fuori Colombo e Varriale, dentro Kuenrath e Ferrandi.

60' Nuova occasione da calcio d'angolo per la Lazio. Dalla bandierina Eriksen, pallone forte sul primo palo. Goldoni ci prova, ma c'è deviazione di peressotti e quindi di nuovo corner.

57' Calcio di punizione per il Tavagnacco che torna a farsi vedere nell'area biancoceleste. Casellato alla battuta, pallone che spiove dentro l'area. Una serie di batti e ribatti, buon intervento di Fierro che blocca la sfera.

48' Buona occasione per la Lazio su calcio d'angolo, Varriale ci mette la testa ma Weithofer interviene e allontana il pericolo.

47' Visentin si accentra in area di rigore, scarica per Gomes che però viene anticipata da Peressotti.

45' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa! Nessun cambio per i due tecnici.

PRIMO TEMPO

45' Duplice fischio: termina qui il primo tempo!

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Questa volta dal dischetto si presenta Goldoni che calcia e non sbaglia. La numero venticinque ritrova il gol e festeggia, tra le lacrime, con le compagne.

41' Altro rigore per la Lazio, Visentin è stata atterrata da Weithofer. L'arbitro non ha dubbi e concede immediatamente il penalty.

40' Traversa di Gomes, ci riprova da fuori area Pittaccio ma Sattolo ci mette i pugni.

39' Gomes in profondità per Visentin che però non riesce a sovrastare l'avversaria, ma guadagna una rimessa laterale.

37' Calcio di punizione in favore del Tavagnacco, Sattolo gioca il pallone in favore di Peressotti che sbaglia e ne approfitta Pittacio. Lo scambio con Goldoni che però non riesce nella manovra e riconsegna palla alle avversarie.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Eriksen dal dischetto non sbaglia, la mette all'angolino e trova il gol del 3 a 1.

32' Calcio di rigore per la Lazio, guadagnato da Pittaccio atterrata da Novelli.

30' Cross di Popadinova in area di rigore, Colombo non ci arriva. Ci prova Pittaccio, ma la palla finisce di poco sopra la traversa.

25' Altra chance per le biancocelesti! Visentin di testa non trova lo specchio della porta e spreca un'occasione clamorosa.

24' Uno contro uno in area di rigore, Pittaccio calcia la conclusione ma Sattolo blocca la sfera senza problemi.

21' Occasione per la Lazio! Visentin punta Donda poi scarica all'indietro per Pittaccio che, in scivolata, calcia la conclusione, ma non trova lo specchio della porta.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Eriksen con un cross perfetto, Popadinova impatta benissimo di testa e la mette alle spalle di Sattolo.

14' Pareggia il Tavagnacco! Gol di Cacciamali che questa volta non fallisce e la piazza all'angolino.

11' Reazione dell Tavagnacco con Cacciamali che in area di rigore cerca il gol del pareggio, Fierro però non si lascia sorprendere.

10' Reyes a cercare Gothberg che la spizza di testa in area di rigore, si fa vedere Popadinova che tenta la conclusione. Sattolo fa sua la sfera.

8' Visentin tenta la giocata per Goldoni, ma si alza la bandierina del fuorigioco. Riparte il Tavagnacco con Peressotti.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio, la sblocca Visentin che dal nulla salta le avversarie e la mette sotto l'incrocio dei pali.

2' Primo squillo della Lazio. Buona la trama di Gothberg sulla sinistra per servire Popadinova in profondità, ma interviene Sattolo.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women-Tavagnacco, gara valida per la venticinquesima giornata di Serie B Femminile. Una chance per le biancocelesti di allungare ancora il passo sulla Ternana e confermarsi in in vetta in solitaria. L'appuntamento col fischio d'inizio è 12:00.

