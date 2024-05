RIVIVI DIRETTA - Women, Visentin stende il Ravenna e la Lazio vola in A

Serie B Femminile | 29ª giornata

Sabato 11 maggio 2024, ore 15:00

Stadio M. Soprani - Campo A, Ravenna

RAVENNA - LAZIO WOMEN 0-2: 81' - 89' Visentin (L)

RAVENNA (4-3-3): Martinoli; Mele (58' Campi), Tugnoli, Catalano, Croin; Georgiou, Petralia (84' Ventura), Diversi; Costantini, Lattanzio, Fancellu (58' Papaleo). A disp.: Quercioli, Pignagnoli, Melis, Tengattini, Gallina, Puntoni. All.: Fausto Lorenzini

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Guidi; Reyes, Mancuso (56' Pittaccio), Eriksen, Göthberg; Castiello (56' Colombo), Adami (77' Palombi), Goldoni; Moraca (84' Ferrandi); Hovmark (56' Popadinova), Visentin. A disp.: Fierro, Pezzotti, Kuenrath, Varriale, Proietti. All.: Gianluca Grassadonia

Arbitro: Giuseppe Sassano (sez. Padova); Assistenti: Marco Giannelli - Andrea Aureli.

Ammonite: 45'+1 Mancuso (L), 75' Campi (R), 84' Moraca (L)

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio: finisce la sfida!

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: 5' di recupero.

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Doppietta di Visentin che riceve in area di rigore e la mette, col mancino, all'angolino di Martinoli.

85' Ammonito Grassadonia.

84' Sostituzione Lazio: esce Moraca, dentro Ferrandi. L'attaccante biancoceleste viene anche ammonita per aver ritardato l'uscita dal campo. Cambia anche il Ravenna esce Petralia per Ventura.

81' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Sblocca l'incontro Noemi Visentin che approfitta di una dormita della retroguardia del Ravenna e va da sola in porta.

80' Moraca dal dischetto, ma Martinoli le nega la gioia del gol.

79' Calcio di rigore per le biancocelesti: Visentin atterrata in area da Diversi.

78' Occasione per la Lazio! Gothberg colpisce la traversa dopo il salvataggio di Croin su un cross di Popadinova.

77' Cambia ancora Grassadonia: ssce Adami, entra Palombi.

75' Fallo di Campi su Visentin, la giocatrice del Ravenna viene ammonita.

74' Calcio di punizione per la Lazio, Eriksen alla battuta che calcia sul secondo palo, ma il pallone scorre sul fondo.

70' Riceve Pittaccio che, di nuovo, tenta la conclusione ma la sfera finisce alta sopra la traversa.

66' Tenta un tiro cross Pittaccio, ma la palla va oltre la porta e si spegne, di nuovo, sul fondo.

65' Cross di Reyes sul secondo palo, non attacca Popadinova. La palla si spegne sul fondo.

58' Cambio anche per il Ravenna: fuori Fancellu e Mele, dentro Papaleo e Campi

56' Sostituzione Lazio: escono Hovmark, Mancuso e Castiello, entrano Popadinova, Pittaccio, Colombo.

54' Calcio di punizione della Lazio guadagnato da Moraca. Eriksen alla battuta, lo schema però non viene ben eseguito e il Ravenna riesce a allontanare il pericolo.

51' Angolo per la Lazio, il primo della ripresa. Moraca dalla bandierina che sceglie di giocare corto per Visentin, ma l'azione poi non si concretizza.

45' Fischia Sassano: inizia la ripresa

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio: termina il primo tempo

45'+1 Ammonita Mancuso per un fallo commesso ai danni di Fancellu.

45' Concessi 2' di recupero.

44' Contatto in area di rigore tra Visentin e una giocatrice avversaria, ma l'arbitro anche stavolta decide di lasciar proseguire il gioco. Protesta la Lazio.

42' Dopo una serie di tentativi da parte delle biancocelesti l'ultima a provarci è Goldoni col mancino, ma la conclusione si spegne sul fondo.

41' Adami di prima per Moraca che calcia la conclusione, ma non trova lo specchio della porta.

40' Non riesce a essere pericoloso il Ravenna che prova a affacciarsi dalle parti di Guidi senza risultati.

35' Protesta la Lazio per un tocco di mano in area di rigore da parte di una giocatrice del Ravenna sul tiro di Gothberg.

31' Occasione Lazio! Moraca per Visentin che ha calciato dritta in porta, ma la palla tocca il palo e finisce al lato della porta.

23' Suggerimento interessante di Moraca per Visentin, quest'ultima però non riesce a arrivare e la conclusione si spegne tra le braccia di Martinoli.

21' Contropiede del Ravenna che si avvicina alla porta di Guidi, ma non trova il gol del vantaggio.

17' Punizione interessante per la formazione ospite. Adami alla battuta, col destro calcia all'indirizzo di Hovmark che però non riesce a concretizzare.

11' Altra occasione per le biancocelesti con Moraca, Martinoli interviene e rimette la palla in corner. Sempre l'attaccante dalla bandierina, cross in area all'indirizzo di Goldoni che ci mette la testa ma non trova la porta.

9' Primo tentativo della Lazio con Goldoni che, dalla distanza, col destro calcia direttamente in porta, ma non spaventa Martinoli.

7' Contrasto tra Castiello e Georgiou, interviene l'arbitro che assegna solo la punizione in favore del Ravenna.

1' Errore di Mancuso in fase d'impostazione, ne approfitta Lattanzio che calcia la conclusione. Guidi si distende e fa sua la sfera.

1' Fischia l'arbitro: inizia il match!

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Ravenna-Lazio Women, valida per la ventinovesima giornata di Serie B Femminile. Le biancocelesti, reduci dal pareggio con la Ternana, affronteranno l’ultima in classifica con l’obiettivo di portare a casa i 3 punti e la tanto desiderata promozione in Serie A. Appuntamento alle 15:00 col fischio d’inizio.

