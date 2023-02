RIVIVI LA DIRETTA - Cluj-Lazio, Camora: "Non siamo tranquilli. Chi vuole che perdiamo..."

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, 15 MINUTI APERTI AI MEDIA: LA RIFINITURA ANTI-CLUJ - FOTO&VIDEO FORMELLO - Inizia la rifinitura anti-Cluj: 15 minuti aperti ai media, tra poco scatteranno le prove tattiche, poi la Lazio partirà per la sfida di ritorno in Romania in programma domani alle 18.45. Pedro out per la frattura al naso rimediata a Salerno, Romagnoli e... FORMELLO - Inizia la rifinitura anti-Cluj: 15 minuti aperti ai media, tra poco scatteranno le prove tattiche, poi la Lazio partirà per la sfida di ritorno in Romania in programma domani alle 18.45. Pedro out per la frattura al naso rimediata a Salerno, Romagnoli e... WEBTV PAIDEIA - LAZIO, VISITE D'IDONEITÀ PER DIEGO GONZÁLEZ - FOTO&VIDEO Ieri lo sbarco a Fiumicino, stamattina le visite mediche in Paideia. Sono i primi passi di Diego González alla Lazio: il paraguaiano è arrivato alle 8 in punto nella clinica di riferimento biancoceleste per i controlli d’idoneità.... Ieri lo sbarco a Fiumicino, stamattina le visite mediche in Paideia. Sono i primi passi di Diego González alla Lazio: il paraguaiano è arrivato alle 8 in punto nella clinica di riferimento biancoceleste per i controlli d’idoneità.... VOCI DI MERCATO PAGELLE LAZIO - CLUJ: CIRATA AL VOLO! MILINKOVIC SI SPREME, PATRIC VEDE ROSSO MAXIMIANO 6: Gli viene consegnato il posto in Conference, passa una serata tranquilla, senza il bisogno di sforzarsi troppo. Due uscite alte coi tempi perfetti, coi piedi se la cava abbastanza bene. LAZZARI 6: Va giù e aziona il patatrac: neanche dal... MAXIMIANO 6: Gli viene consegnato il posto in Conference, passa una serata tranquilla, senza il bisogno di sforzarsi troppo. Due uscite alte coi tempi perfetti, coi piedi se la cava abbastanza bene. LAZZARI 6: Va giù e aziona il patatrac: neanche dal...