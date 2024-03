RIVIVI LA DIRETTA - Italia, buona la prima negli USA: Retegui ne fa due al Venezuela

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

L'Italia vince la prima delle due amichevoli previste negli Stati Uniti. Il Venezuela si dimostra un avversario più ostico del previsto, con diverse fiammate soprattutto di Rondon. Proprio l'attaccante venezuelano al 2' guadagna un calcio di rigore e decide di batterlo, il penalty è però parato da un ottimo Donnarumma. Al 40' gli Azzurri vanno in vantaggio con Retegui ma la gioia dura ben poco, perché due minuti più tardi pareggia i conti Machis. Nella ripresa ancora Retegui trova il gol e regala la vittoria agli uomini di Spalletti.

Amichevole

Giovedì 21 marzo 2024, ore 22:00 | Chade Stadium - Fort Lauderdale

Italia 2 - 1 Venezuela (40', 80' Retegui; 42' Machis)

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini; Cambiaso (73' Zaniolo), Locatelli (65' Jorginho), Bonaventura (46' Barella), Udogie; Frattesi (85' Pellegrini), Chiesa (65' Zaccagni); Retegui (86' Raspadori). A disp.: Bastoni, Bellanova, Darmian, Dimarco, Folorunsho, Mancini, Meret, Orsolini, Vicario. All: Spalletti.

VENEZUELA (4-4-2): Romo; Ferraresi, Angel (78' Makoun), Osorio, Navarro; Aramburu (86' Romulo Otero), Martinez (78' Castillo); Machis (62' Pereira), Casseres (86' Rincon), Savarino (62' Cadiz); Rondon. A disp.: Andrade, Contreras, Cordova, Gonzalez, Graterol, Murillo, Pena Zauner, Rivas, Segovia. All.: Batista

Arbitro: Rubiel Vazquez (USA)

Assistenti: Uranga - Da Silva (USA)

IV Ufficiale: Calume (USA)

FNE SECONDO TEMPO

90+3' - Triplice fischio. Vince l'Italia per 2-1.

90+1' - Occasione per l'Italia con Raspadori che però la spara alta sopra la traversa.

90' - 3 minuti di recupero concessi.

86' - Cambio su entrambi i fronti: dentro Romulo Otero, fuori Aramburu. Fuori anche Casseres, al suo posto Rincon. Per l'Italia fuori Retegui, prende il suo posto Raspadori.

80' - GGGGOOOOOOOOOLLLL ITALIAAAAA! Bella azione degli Azzurri, con Jorginho che riceve il pallone, se lo sistema, scatta e con l'esterno serve Retegui che in area prova il tiro e centra l'obiettivo.

78' - Nuove sostituzioni anche per Batista: dentro Castillo al posto di Martinez. Entra anche Makoun ed esce Angel.

76' - Tiro dalla distanza di Zaniolo, bravo a recuperare il pallone e a provare la conclusione personale, messa in angolo da Romo.

73' - Altro cambio per Spalletti: Zaniolo prende il posto di Cambiaso.

65' - Triplo cambio per Spalletti: Pellegrini al posto di Frattesi, Jorginho al posto di Locatelli, Zaccagni al posto di Chiesa.

64' - Altra grande opportunità per Venezuela: lancio lungo per Cadiz che si ritrova a tu per tu con Donnarumma. Il tiro è potente ma il portiere azzurro riesce a respingerlo. Seconda occasione per lo stesso Cadiz che trova stavolta l'opposizione di Scalvini.

62' - Doppio cambio per Batista: entra Cadiz, fuori Machis. Dentro Pereira al posto di Savarino.

60' - Grandissima occasione per il Venezuela: cross dalla destra preciso per il taglio di Rondon che prova il colpo di testa. Bravissimo Donnarumma a buttarsi e a respingere il pallone.

58' - Calcio di punizione conquistato da Barella: cross di Cambiaso sul secondo palo, il colpo di testa di Buongiorno non è preciso.

50' - Azzurri che hanno iniziato questo secondo tempo con un piglio diverso rispetto al primo.

46' - Inizia la ripresa. Spalletti cambia a centrocampo: fuori Bonaventura, al suo posto Barella.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - 1 minuto di recupero.

42' - Gol Venezuela. Errore di impostazione di Bonaventura, ne approfitta Machis che si infila nella traiettoria e a porta vuota pareggia i conti.

40' - GOOOOOOOLLLL ITALIAAAAA!!!!! Errore della difesa del Venezuela, Retegui di spalle si ritrova il pallone tra i piedi, si gira e con il tiro a incrociare insacca il pallone in rete.

35' - Cambiaso dalla bandierina, il portiere coi pugni la rimette in corner. Va di nuovo Cambiaso, ma Rondon allontana.

34' - Calcio di punizione per gli Azzurri: batte Chiesa, colpo di testa tentato da Scalvini, palla sporcata da un avversario e messa quindi in calcio d'angolo.

27' - Chance per gli Azzurri: ci prova Retegui con un colpo do testa a pochi passi dalla porta avversaria, respinta forse con un braccio da parte di un difensore del Venezuela. Non c'è il VAR, l'arbitro lascia proseguire.

21' - Italia decisamente in difficoltà. Spalletti pensieroso in panchina.

19' - Altra occasione ghiotta, stavolta per il Venezuela: dalla sinistra Machis salta Di Lorenzo e mette in mezzo per Rondon che non inquadra la porta. Disattenta la difesa azzurra, con Scalvini e Buongiorno che arrivano nettamente in ritardo.

14' - Conclusione interessante di Chiesa che prova il tiro a giro sul secondo palo. Pallone di poco fuori la porta.

10' - Primi mintu id studio per le due squadre. Venezuela che è partito molto aggressivo, Spalletti dà le prime direttive dalla panchina.

3' - PARATA DI DONNARUMMA! Alla battuta del penalty va proprio Rondon, ma il capitano azzurro intercetta l'angolo e respinge il pallone. Si avventa sulla sfera Savarino che però la spara alta sopra la traversa.

3' - Calcio di rigore per il Venezuela per fallo in area di Buongiorno ai danni di Rondon.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Gli Azzurri di Spalletti scendono in campo questa sera alle 22:00 per la prima delle due amichevoli in terra statunitense. L'appuntamento è contro il Venezuela, non c'è alcuna posta in palio, ma il CT potrà utilizzare la sfida come prima occasione per "prendere le misure" in vista dell'Europeo di quest'anno. Tra gli ex Lazio, prima convocazione con la nazionale per Folorunsho, non ci sarà invece Acerbi per il caso delle frasi razziste. In tribuna a gustarsi il match anche Jannik Sinner.

Pubblicato il 21/03 alle 23.52