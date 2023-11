RIVIVI LA DIRETTA - Italia - Macedonia 5-2: Darmian, doppio Chiesa, Raspadori e El Shaarawy

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Qualificazioni europee | 7ª giornata

Venerdì 17 novembre 2023, ore 20:45Stadio Olimpico di Roma

Italia - Macedonia del Nord 5-2 (17' Darmian, 41' Chiesa, 45'+3' Chiesa, 51' Atanasov, 74' Atanasov, 81' Raspadori, 90'+3' El Shaarawy)

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. C.T. Spalletti.

MACEDONIA DEL NORD (3-4-2-1): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Dimoski, Ademi, Elezi, Alioski, Bardhi, Elmas; Miovski. C.T. Milevski.

Arbitro: Zwayer.

Assistenti: Lupp e Achmuller. IV ufficiale: Ittrich.

VAR: Dankert. AVAR: Dingert.

FINE SECONDO TEMPO

96' - Finisce qui Italia - Macedonia del Nord 5-2.

93' - Quinto gooollll!!! Grande azione a sinistra di Barella e Dimarco, palla arretrata del terzino dell'Inter e conclusione di El Shaarawy che si insacca all'angolino a sinistra di Dimitrievski.

90' - Ultima sostituzione azzurra, entra Scamacca al posto di Raspadori. Alla prima azione il centravanti dell'Atalanta si trova a tu per tu con il portiere, ma il pallonetto non inquadra la porta.

89' - Sfonda Dimarco a sinistra, il suo cross non viene stoppato da Raspadori e Dimitrievski blocca.

84'- Ammonito Ristovski, nell'azione successiva giallo anche per Serafimov.

81' - Gooooolllllll, Raspadori!!! Palla in profondità di Barella per Raspadori che punta il diretto marcatore e con un disgonale sinistro batte il portiere.

80' - Giallo anche per Ashkovski che abbatte Dimarco.

79' - Ammonito Churlinov per un pestone su Frattesi.

76' - Altra sostituzione nell'Italia, El Shaarawy rileva Berardi.

74' - Si apre lo spazio per la conclusione di Atanasov, deviazione di Acerbi che mette fuori causa Donnarumma. La Macedonia torna a un solo gol dall'Italia.

72' - Ammonito Zaniolo. Nella Macedonia del Nord dentro Churlinov per Elmas.

63' - Altra sostituzione nella Macedonia del Nord, fuori Elezi e dentro Alimi.

61' - Triplo cambio per l'Italia: fuori Chiesa, Jorginho e Bonaventura dentro Zaniolo, Cristante e Frattesi.

57' - Dimarco prova a calciare sul secondo palo dalla parte destra dell'area, para Dimitrievski.

52' - Percussione in area dell'Italia, Bonaventura arriva a calciare a tu per tu con Dimitrievski che però si salva in angolo.

51' - Atanasov di testa batte Donnarumma e accorcia le distanze.

46' - L'Italia non si accontenta e riparte subito all'attacco nella ripresa. Nella Macedonia del Nord in campo Atanasov, Ashkovskie Ristovski per Miovski, Manev e Ademi.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

48' - Gooolllllll, ancora Chiesa! Palla in profondità per il numero 14, che punta Manev e fa partire un tiro velenoso che con la deviazione del difensore si insacca alle spalle del portire.

45' - Saranno 3 i minuti di recupero.

41' - Goooollllll, raddoppio di Chiesa! Percussione azzurra respinta dalla difesa macedone, la palla rimane leggermente fuori dall'area e Chiesa fa partire un bolide che si infila alla destra di Dimitrievski.

40' - Dimitrievski ipnotizza Jorginho, quarto errore consecutivo dal dischetto per il centrocampista.

37' - Calcio d'angolo di Raspadori, sull'inserimento di Gatti un difensore della Macedonia colpisce la palla con la mano: calcio di rigore. Jorginho si prepara alla battuta.

36' - Ottimo scambio tra Bonaventura, Berardi e Chiesa che libera a destra Darmian, cross morbido dalla parte opposta per Dimarco che calcia alto.

30' - Bella azione dell'Italia: Raspadori gioca su Barella che allarga per Berardi, cross arretrato per Bonaventura che non calcia e serve ancora Chiesa, in scivolata Manev si salva in angolo.

24' - Chiesa ci prova di sinistro dalla distanza. Palla fuori alla sinistra di Dimitrievski.

22' - Chiesa salta secco Dimovski e serve in profondità Raspadori, palla leggermente lunga per l'attaccante che calcia fuori.

17' - Gooooollllll, Darmian!!! Schema da calcio d'angolo di Chiesa e Raspadori, sul cross dell'attaccante del Napoli sul secondo palo Darmian prende il tempo a tutti e porta in vantaggio gli azzurri.

13' - Palla in profondità di Bonaventura per Raspadori che con un tocco sotto batte Dimitrievski. L'urlo dell'Olimpico viene strozzato in gola dalla segnalazione di fuorigioco dell'assistente.

3' - Cross dalla destra, Acerbi per poco non impatta con il pallone: prima occasione per l'Italia

1' - Calcio d'Inizio per l'Italia che attacca da Curva Maestrelli verso Curva Nord

INIZIO PRIMO TEMPO

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it buonasera da Alessandro Vittori. Allo Stadio Olimpico si gioca Italia - Macedonia del Nord, settima giornata delle qualificazioni europee, la squadra di Spalletti deve vincere per avere a disposizione due risultati nella partita di lunedì a Leverkusen contro l'Ucraina. Seguite la diretta scritta della partita.