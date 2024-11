RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Romagnoli: "Se non fossi felice andrei via. Le griglie..."

La Lazio vince per 2-1 contro il Cagliari grazie alle reti di Dia e Zaccagni che portano i biancocelesti al terzo posto. Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa Alessio Romagnoli: “Sto bene grazie. Se sono sorpreso? No, abbiamo fatto un buonissimo ritiro, siamo forti, ci godiamo questi risultati ma siamo all’inizio è presto per parlare di classifica. Pensiamo partita dopo partita, Sarri e Tudor un modo di giocare completamente diverso, Baroni una via di mezzo”.

Il gruppo è più forte?

“Non so dirti se siamo più forti, lo dirà la fine della stagione. Siamo tutti felici, il pubblico è contento. Penso che è una squadra molto forte, non mi interessano le griglie, è un lavoro vostro, sta a me dimostrare sul campo”.

Ti senti centrale nella Lazio?

“Se non fossi felice andrei via, non ho chiesto la cessione, non so da dove nascono queste cose, mi sento centrale. Il mister è stato chiaro, tutti giocheranno sono tante partite e c’è bisogno di tutti”.

Coppia difensiva…

“Noi l’abbiamo saputo ieri come giocavamo, dovresti chiederlo a lui in base a cosa sceglie ma cerchiamo di stare sul pezzo. Bisogna avere una rosa ampia per giocare su tre fronti”